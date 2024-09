Crew Dragon è ammarata al largo della costa di Dry Tortugas in Florida

Polaris Dawn torna a casa. La navetta Crew Dragon è infatti ammarata al largo della costa di Dry Tortugas in Florida, monitorata passo passo da Space X. Dopo cinque giorni e una ‘passeggiata nello spazio’ – la prima in assoluto da parte di astronauti non professionisti – si conclude dunque lo storico viaggio di privati nello spazio capitanato dal miliardario Jared Isaacman, insieme al pilota Kidd Poteet e alle specialiste Sarah Gillis e Anna Menon, entrambe di Space X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata