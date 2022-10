La missione è partita da Cape Canaveral

(LaPresse) Nuova operazione di SpaceX che ha lanciato in orbita un nuovo satellite per i servizi Tv: si tratta di Hotbird 13F realizzato dalla stessa azienda di Elon Musk in collaborazione con Airbus Defence per conto di Eutelsat. L’operazione è partita da Cape Canaveral, per il lancio è stato utilizzato il vettore Falcon 9.

