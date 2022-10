Oggi alle 16 dovrebbe arrivare a Colonia

L’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra insieme agli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, segnando la fine della sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Minerva. Samantha arriverà in Germania a Colonia oggi 15 ottobre alle 16:00. Lo comunica l’Esa in una nota sul sito web.

Conosciuti collettivamente come Crew-4, Samantha e i suoi colleghi sono tornati a bordo della navicella spaziale Crew Dragon Freedom, che si è sganciata autonomamente dalla Stazione il 14 ottobre 2022 alle 18:05 CEST. Freedom è entrata nell’atmosfera terrestre e ha dispiegato i suoi paracadute per un atterraggio in acqua al largo della costa della Florida il 14 ottobre alle 22:55.

L’equipaggio-4 è stato lanciato sulla Stazione il 27 aprile 2022 e ha trascorso quasi sei mesi vivendo e lavorando in orbita come membri della ISS Expedition 67.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata