Occhi puntati verso il cielo: dal pomeriggio di oggi Samantha Cristoforetti assumerà il comando della Stazione spaziale internazionale e sarà la prima donna europea a diventare comandante della Iss. L’annuncio è arrivato dall’Esa, l’Agenzia spaziale europea.

Il passaggio di consegne sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 15.35 ora italiana, sulla Web tv dell’Esa. La cerimonia vedrà protagonista AstroSamantha e Oleg Artemyev, il cosmonauta attuale comandante in carica della Stazione spaziale, lo stesso con il quale Cristoforetti ha ‘passeggiato’ tra le stelle lo scorso 22 luglio. Il passaggio di consegne avverrà con la tradizionale consegna delle chiavi da parte di Artemyev.

Sin dall’inizio della sua missione Minerva, nell’aprile 2022, Samantha è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS), supervisionando le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione.

Con l’assunzione del nuovo ruolo, diventerà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell’Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet, prima donna europea.

Il titolo completo del ruolo è comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Le cariche di comando vengono assegnate sulla base di decisioni congiunte prese da Nasa (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), Jaxa (Giappone), ESA (Europa) e Csa (Canada). L’Esa è rappresentata in questo processo di selezione dal capo dell’European Astronaut Center e dal Program Manager della ISS, Frank De Winne.

Il ruolo di comandante dell’Iss, fanno sapere dall’Esa, è fondamentale per il continuo successo della Stazione Spaziale. Mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all’esecuzione delle operazioni della Stazione, la comandante della Stazione “è responsabile del lavoro e del benessere dell’equipaggio in orbita, deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra e coordina le azioni dell’equipaggio in caso di situazioni di emergenza”.

