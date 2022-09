L'astronauta italiana sarà presto comandante della Stazione spaziale internazionale

Samantha Cristoforetti sarà presto comandante dell’Iss, diventando così la prima donna europea a prendere il comando della Stazione spaziale internazionale. Lo comunica l’Agenzia Spaziale europea in una nota, ricordando che Cristoforetti assumerà “presto” il ruolo di comandante, subentrando a Oleg Artemyev. Cristoforetti sarà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale: prima di lei hanno rivestito il ruolo gli astronauti Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, il connazionale Luca Parmitano e Thomas Pesquet.

“La scelta di Cristoforetti per il ruolo di comandante dimostra chiaramente la fede e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’Esa”, ha commentato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale europea Josef Aschbacher. “Durante la sua missione su Minerva ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e prevedo che continuerà a prosperare sotto il suo comando”.

ESA astronaut Samantha Cristoforetti will soon fulfil the role of commander of the International Space Station. @AstroSamantha will be the fifth European, and the first European female, to do so.

