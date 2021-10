L'attore di 'Star Trek' vola con la compagnia di Bezos: "Siamo solo all'inizio"

(LaPresse) Dalla fiction alla realtà: il capitano Kirk infatti è pronto a volare nello spazio. L’attore William Shatner, protagonista per decenni della saga cult Star Trek, sarà tra i quattro passeggeri che mercoledì andranno in orbita con la compagnia Blue Origin del miliardario Jeff Bezos. Coi suoi 90 anni suonati Shatner sarà la persona più anziana ad andare nello spazio. Quello che partirà oggi da West Texas, alle 15.30 ora italiana, sarà il secondo volo con equipaggio del razzo New Shepard di Blue Origin e durerà circa 15 minuti: a bordo del primo, nel luglio scorso, c’era anche lo stesso fondatore della compagnia e patron di Amazon Bezos.

