Sarà sostituito da un sistema di Community Notes simile a quello di X

Meta, la società proprietaria dei social network Facebook e Instagram, ha dichiarato che eliminerà il suo programma di fact-checking dei post tramite soggetti terzi indipendenti, sostituendolo con un sistema di Community Notes scritte dagli utenti simile al modello utilizzato dalla piattaforma di social media X di Elon Musk.”Abbiamo visto questo approccio funzionare su X dove danno alla propria comunità il potere di decidere quando i post sono potenzialmente fuorvianti e necessitano di più contesto”, ha detto Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Meta, in un post sul blog del gruppo. La società di social media ha anche affermato che prevede di consentire “più discorsi” eliminando alcune restrizioni su alcuni argomenti che fanno parte del dibattito tradizionale, al fine di concentrarsi sullo sradicare violazioni illegali e “di elevata gravità” come il terrorismo, lo sfruttamento sessuale dei minori e la droga. Meta ha affermato che il suo approccio volto a costruire sistemi complessi per gestire i contenuti sulle sue piattaforme è “andato troppo oltre” e ha commesso “troppi errori”, censurando troppi contenuti. Il CEO Mark Zuckerberg ha riconosciuto che i cambiamenti sono in parte innescati dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. “Le recenti elezioni sembrano anche un punto di svolta culturale che, ancora una volta, dà priorità alla parola” ha detto Zuckerberg in un video online.

Elon Musk plaude: “This is cool”

Elon Musk plaude alla dichiarazione di Meta. “This is cool” (Questo è figo, ndr), ha scritto Musk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata