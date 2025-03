Lo ha scritto sulla piattaforma della quale è proprietario: oggi problemi continui al social network

“C’è stato (e c’è ancora) un massiccio attacco informatico contro X“. Lo ha scritto Elon Musk sulla piattaforma social di cui è proprietario. “Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse”, ha aggiunto, “è coinvolto un grande gruppo coordinato e/o un Paese. Stiamo rintracciando”.

Poco dopo lo stesso Musk ha aggiunto che gli attacchi arrivano dall’area dell’Ucraina. “Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma c’è stato un massiccio attacco informatico per cercare di abbattere il sistema X con indirizzi IP provenienti dall’area dell’Ucraina”, ha dichiarato il patron di Tesla a Fox Business Network a proposito del “massiccio attacco informatico”.

Oggi ci sono stati parecchi problemi al social network, che è andato down diverse volte durante il giorno. “X down” era una delle query più cercate. Per ore è stato impossibile pubblicare, poi il servizio veniva ripristinato e poi nuovamente andava in down.

