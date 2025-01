Il miliardario sudafricano risponde al post del vicepremier secondo cui "un eventuale accordo non sarebbe un pericolo ma una opportunità"

Un accordo tra Italia e SpaceX per l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink “sarà fantastico. Altri paesi in Europa chiederanno di adottarlo”. Lo scrive su X Elon Musk rispondendo al post scritto ieri dal vicepremier Matteo Salvini con cui aveva sottolineato che il tycoon sudafricano “è un protagonista dell’innovazione a livello mondiale” e che “un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità”.

“Confido che il governo acceleri in questa direzione, perché offrire servizi migliori ai cittadini è un dovere”, aveva concluso il leader della Lega.

.@elonmusk is a leading figure in global innovation: a potential agreement with him and @SpaceX to ensure connectivity and modernization across Italy would not be a threat but rather an opportunity. I am confident that the government will move forward in this direction because…

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 6, 2025