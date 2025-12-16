Le 10 parole più cercate nel 2025, Sinner e Papa Francesco in testa: la classifica

Dieci parole per raccontare il 2025, o almeno per ‘condensarlo’ in un clic. Secondo Wikipedia, l’anno che sta per concludersi è stato nel segno dello sport – e in particolare del tennis – ma anche della musica, dello spettacolo, del true crime e della spiritualità. Wikimedia Italia, l’Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l’enciclopedia più famosa al mondo, ha svelato le ricerche sul web degli ultimi dodici mesi.

Da Jannik Sinner a Papa Giovanni Paolo II: le 10 parole più cercate nel 2025

Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: l’orgoglio nazionale Jannik Sinner – che per il terzo anno di fila è il giocatore preferito dai tifosi – conquista anche la vetta della classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. E anche Carlos Alcaraz, lo spagnolo suo rivale, raggiunge l’ottava posizione (oltre che la prima nel ranking ATP).

La classifica riflette anche le vicende dell’attualità che hanno segnato questo 2025. Non è certo una coincidenza che la seconda volta nella storia in cui un Papa muore durante l’anno giubilare, il podio veda affiancati lo stesso Papa Francesco (al terzo posto) e il suo successore Papa Leone XIV (al secondo), eletto l’8 maggio. Solo poche posizioni più in basso compaiono la voce ‘Lista dei papi’ e Papa Giovanni Paolo II, eletto invece il 16 ottobre 1978 e morto nel 2005, ma universalmente considerato uno dei papi più amati e celebrati della storia. Primo papa non italiano dopo 455 anni, è stato proclamato santo da papa Francesco.

Tanti clic anche per il mondo dello spettacolo: al quarto posto Lucio Corsi, che ha raggiunto una nuova notorietà grazie alla partecipazione al 75° Festival di Sanremo, fiore all’occhiello del palinsesto Rai, parola che si colloca al quinto. Con oltre 2,6 milioni di visite, il pubblico ha potuto scoprire la vita e la storia di questo fiabesco personaggio, che voleva “essere un duro” ma ha colpito per l’originalità, l’estetica anni ’70 e l’iconico duetto con Topo Gigio. Corsi è volato anche all’Eurovision 2025, dopo la decisione di Olly (vincitore di Sanremo) di rifiutare il contest per dedicarsi al suo tour.

Un anno all’insegna del ‘true crime’

Il crime, dopo aver dominato podcast, libri, film e serie, conquista anche le ricerche su Wikipedia. La voce sul serial killer statunitense Ed Gein resta tra le più consultate: il “Macellaio di Plainfield” fu responsabile di due omicidi e di profanazioni di tombe nel Wisconsin, poi giudicato infermo di mente e trasferito in un manicomio criminale, dove trascorse i suoi ultimi sedici anni di vita. La sua figura, resa celebre dall’inquietante dichiarazione “Non ho mai ucciso un cervo”, che preoccupò i vicini ai quali aveva offerto proprio carne di cervo, è tornata al centro dell’attenzione anche grazie alla serie tv “Monster: La storia di Ed Gein”.

Poco più in basso, il true crime italiano si fa notare con il delitto di Garlasco, che ha registrato un rinnovato interesse a seguito delle recenti indagini sul DNA di Andrea Sempio. Dal 2007, l’Italia segue le complesse vicende di questo caso emblematico, ancora oggi al centro di discussione e attenzione mediatica.

La classifica italiana di Wikipedia

Nel 2025, le 10 parole più cliccate in Italia su Wikipedia sono state:

1. Jannik Sinner: 3.877.370 visite

2. Papa Francesco: 3.144.224 visite

3. Papa Leone XIV: 3.025.143 visite

4. Lucio Corsi: 2.640.402 visite

5. Rai: 2.552.962 visite

6. Lista dei papi: 2.309.967 visite

7. Ed Gein: 1.963.923 visite

8. Carlos Alcaraz: 1.826.086 visite

9. Delitto di Garlasco: 1.802.455 visite

10. Papa Giovanni Paolo II: 1.717.407 visite

Le altre parole più cercate nel 2025

Tra le altre non rientrate nella top 10 ma che meritano una menzione d’onore, troviamo la voce San Carlo Acutis con oltre 1,6 milioni di visite. Morto nel 2006 a soli 15 anni per leucemia, è considerato il primo santo millennial, canonizzato da Papa Leone XIV proprio quest’anno.

Ma anche parole come Festival di Sanremo, che con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni ha sfiorato l’ingresso in classifica.