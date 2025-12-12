Sinner è il giocatore preferito dai tifosi per il terzo anno di fila

Jannik Sinner è stato votato ancora una volta come giocatore preferito dai fan del circuito Atp. L’azzurro, che ha chiuso la stagione al n.2 del mondo, si è aggiudicato per la terza volta consecutiva il premio ‘Fans’ Favourite’.

Da quando il riconoscimento è stato creato, nel 2000, solo Roger Federer è riuscito a vincerlo almeno tre volte, dominando dal 2003 al 2021. Tra i due regni, per un singolo anno – nel 2022 – si è invece inserito Rafael Nadal. “Grazie mille per aver votato per me”, ha detto Sinner in un messaggio speciale ai tifosi.

“Vincere ancora una volta il premio Fans’ Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi trasmettete un’enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi – ha aggiunto -. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò nel miglior modo possibile per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto“.