E’ arrivato alla stazione di Napoli Centrale il treno Rock ‘The Legend of Zelda’, frutto della collaborazione tra Ferrovie dello Stato e Nintendo, in occasione del Comicon che si sta svolgendo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. “Questo evento fa parte di un Roadshow che stiamo portando in tutta Italia e si concluderà a fine anno. Poniamo l’attenzione su questi nuovi treni per far vedere il grandioso rinnovamento della flotta di Trenitalia”, ha affermato Ermanno Russo, Responsabile Revenue Development Regionale Trenitalia.

“Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’accordo con il Comicon” precisa Mario Cuoco, Direttore Regionale Trenitalia Campania. “Come Trenitalia abbiamo potenziato i collegamenti ferroviari, in particolar modo sulla linea metropolitana Linea 2 che collega Fuorigrotta, dove si svolge il Comicon, ma abbiamo potenziato anche i servizi regionali da tutte le provincie della Regione Campania”, ha concluso Mario Cuoco. Per l’occasione i fan dei fumetti e gli appassionati dei videogiochi hanno potuto incontrare i fumettisti e illustratori Quasirosso e Wallie e Gioseph the gamer. All’evento hanno partecipato Carlo Cigliano, Amministratore Delegato Comicon, Francesca Prandoni, Senior PR Manager Nintendo.

