Sport e Ferrovie uniscono le forze in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 Milano-Cortina. Alla stazione di Roma Ostiense presentata la partnership tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e Milano-Cortina 2026 per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Sui binari dello scalo capitolino il treno ufficiale con i loghi di Ferrovie e delle Olimpiadi e Paralimpiadi in partenza per Cortina. “Bisogna lavorare tutti insieme, uniti, ci vuole un buon direttore d’orchestra e ci vuole un grande affiatamento nel team. È importante lavorare in squadra perché le scadenze sono stringenti”, spiega l’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane Luigi Ferraris.

“È un’Olimpiade diffusa, quindi vuol dire che serve uno sforzo logistico importante sia per trasportare i passeggeri che le merci. Dobbiamo farci trovare pronti anche con le opere infrastrutturali che stiamo realizzando come il collegamento Aeroporto Marco Polo-Venezia. Bisogna correre tutti insieme facendo squadra con ordine”. Sul palco della sala di Ostiense anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

