In occasione della gara 'Bernina Gran Turismo', il 17 settembre TCCT (The Classic Car Trust) presenterà il 'club' che fornisce l'accesso ai suoi simulatori di auto d'epoca

TCCT presenta The eClassic Club a St Moritz: la quarta dimensione dell’experience dell’auto d’epoca, grazie anche alle creazioni di Pininfarina e Zagato. In occasione della gara ‘Bernina Gran Turismo’, il 17 settembre, nel paddock dedicato e allestito presso il Kempinski Hotel di St Moritz, TCCT (The Classic Car Trust) presenterà il ‘club’ che fornisce l’accesso ai suoi simulatori di auto d’epoca, appositamente realizzati da Pininfarina e Zagato. Un club esclusivo di collezionisti e veri appassionati di guida, che vogliono aggiungere qualcosa in più al loro garage, ai loro circuiti e al loro stile di vita. L’eClassic Club offre un’esperienza unica e coinvolgente in cui sia illustri collezionisti che nuovi appassionati possono coltivare la loro passione come mai prima d’ora, sia virtualmente che nella vita reale.

Utilizzando la loro app eClassic Club personalizzata, i membri avranno accesso 24h a un’esclusiva piattaforma digitale, con una comunità dinamica e internazionale di appassionati affini, dove potranno guidare capolavori meravigliosamente realizzati da due famosi costruttori italiani a gare, sessioni di prove, sfide ed eventi comunitari del Club. E persino organizzare tutorial con autisti professionisti. Di conseguenza, coloro che si iscriveranno all’eClassic Club scopriranno una nuova dimensione dell’experience dell’auto d’epoca, dove potranno condividere tecniche di guida, sfidarsi online o semplicemente esplorare e scoprire di più sui circuiti più famosi come Monza, Nürburgring e Spa Francorchamps, per citarne solo alcuni.

E non è tutto: in una vera anteprima mondiale, il percorso che porta al Passo del Bernina utilizzato per la gara è stato scrupolosamente scansionato e digitalizzato da eClassic; i concorrenti dell’evento lo utilizzeranno per conoscere il percorso – aumentando notevolmente i livelli di sicurezza e abbassando l’impatto ambientale – prima di poter partecipare alla gara. Un’esperienza di guida completamente nuova e realistica in cui volante, cambio e pedali andranno usati con delicatezza e maestria per conquistare i circuiti, mentre si guidano leggendarie auto insieme ad altri che condividono gli stessi valori e la stessa passione.

Qualcosa di veramente unico, che fino ad oggi era semplicemente impossibile. Il ‘Domani’ della storia attraverso due pezzi unici che sono già diventati oggetti da collezione. Oggi, chi desidera far parte dell’eClassic Club ha l’opportunità di aggiungere pezzi nuovi e unici alla sua collezione, progettati e realizzati da Pininfarina e Zagato. Le edizioni “Sportiva” e “Elio Z” sono simulatori di guida classici e unici, che combinano tecnologie sofisticate, design senza tempo e una straordinaria esperienza immersiva, che stimola ogni senso di chi sale a bordo.

I simulatori sono disponibili in tre colori e finiture standard e con il programma personalizzato ci sono ancora più colori, finiture e opzioni speciali tra cui scegliere. Per il massimo dell’esclusività, c’è anche la Pininfarina Leggenda – un’edizione limitata in 9 pezzi per collezionisti per celebrare il 90esimo anniversario di Pininfarina. La prima Leggenda costruita sarà battuta all’asta da Sotheby’s a St. Moritz con una prezzo stimato compreso tra 120.000 e 150.000 franchi svizzeri (catalogo aste di Sotheby’s). Far parte dell’eClassic Club significa vivere la quarta dimensione della passione per le auto d’epoca, che si aggiunge ai tanti piaceri del collezionismo, ma significa anche prendere un ruolo attivo nella promozione e nella conservazione del patrimonio culturale dell’automobile, contribuendo a un futuro più sostenibile per le auto d’epoca.

Ecco perché il simbolo del club nasconde la formula eC4, a simboleggiare quanto eClassic sia la Quarta Dimensione che mancava al nostro magnifico mondo. Fritz Kaiser, collezionista e fondatore di TCCT, spiega: “Con eClassic guidiamo le grandi auto del passato dal soggiorno al futuro. L’eClassic Club unisce generazioni nella loro passione per le auto classiche e collega la realtà con il mondo virtuale. Ogni volta. Ovunque. Questo è il domani della storia. Un’esperienza emozionante ed ecologica”.

Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina Spa, aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere coinvolti in un progetto che porta la passione per le auto d’epoca a un nuovo livello, grazie alla tecnologia che unisce innovazione, design e qualità della nostra produzione. Non è un caso che l’ispirazione sia venuta da ‘Cisitalia’, opera d’arte ancora in mostra al MoMA di New York, l’epicentro delle forme raffinate e contemporanee. Avere l’opportunità di sperimentare il fascino unico, l’eleganza e le sensazioni di guidare auto d’epoca così prestigiose è qualcosa di veramente unico”.

Andrea Zagato, ceo di Zed-Zagato, ha dichiarato: “Ridurre i volumi e i pesi della carrozzeria, mitigando continuamente i fronzoli stilistici, insieme agli studi sui flussi d’aria, sono sempre stati al cuore della filosofia Zagato. ‘Elio Z’, il simulatore di guida pensato per auto d’epoca e che prende il nome da mio padre, Elio Zagato, rispecchia perfettamente questi principi: leggerezza, grazie al suo telaio ausiliario in alluminio, e con una scocca di dimensioni ridotte che abbraccia pienamente il nostro concetto di Essential Beauty, uno dei uno dei pilastri dell’approccio di lunga data dell’Atelier al Design per sottrazione.” L’eClassic Club consegnerà i primi simulatori ai membri verso la fine di settembre. I primi paesi coinvolti nel progetto sono Svizzera, Italia e Liechtenstein. Dall’inizio del 2022 l’attività del Club e le richieste d’ordine saranno estese alle principali città europee”.

