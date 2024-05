I modelli vantano processori più veloci e nuove dimensioni, ma aumentano anche i prezzi

Apple ha presentato la prossima generazione di iPad Pro e Air, modelli che vanteranno processori più veloci e nuove dimensioni: si tratta del primo aggiornamento della linea di tablet dell’azienda da più di un anno. La presentazione presso il quartier generale di Apple a Cupertino, in California, arriva dopo che l’azienda ha rivelato il più forte calo trimestrale delle vendite di iPhone dall’inizio della pandemia, aggravando un crollo che sta aumentando la pressione sull’azienda per migliorare i suoi prodotti. Inoltre il mese prossimo, durante la conferenza annuale dedicata all’ultima versione dei suoi sistemi operativi per iPhone, iPad e computer Mac, Apple dovrebbe fare un salto di qualità con un software che, secondo gli analisti, sarà ricco di tecnologie di intelligenza artificiale.

Le caratteristiche dei nuovi modelli

Entrambe le linee di nuovi iPad sono dotate di nuovi dettagli, con prezzi adeguati di conseguenza. L’iPad Pro ha un nuovo design più sottile, un nuovo processore M4 per una maggiore potenza di elaborazione, uno spazio di archiviazione leggermente migliorato e incorpora un doppio pannello OLED per un display più luminoso e nitido. I prezzi sono stati aumentati per adeguarsi alla nuova offerta: il modello da 11 pollici costa 999 dollari e quello da 13 pollici 1.299 dollari. Il nuovo iPad Air ha il chip M2 più veloce, vanta un nuovo design, una maggiore memoria di base, un nuovo display da 13 pollici e una fotocamera ricentrata. Inoltre, supporterà l’uso della nuova Apple Pencil Pro, funzione precedentemente esclusiva dei modelli Pro. Il display da 11 pollici sarà venduto a 599 dollari, mentre il nuovo modello da 13 pollici avrà un prezzo di 799 dollari.

Ridotto il prezzo dell’iPad di decima generazione

Apple ha anche annunciato una riduzione del prezzo dell’iPad di decima generazione, che sarà venduto a 349 dollari, da 449 dollari. La società sta cercando di dare una spinta alla domanda di iPad dopo che le vendite di questi tablet sono crollate del 17% rispetto all’anno scorso nel periodo gennaio-marzo. Dopo il suo debutto nel 2010, che ha contribuito a ridefinire il mercato dei tablet, l’iPad ha fornito un contributo sempre minore al successo di Apple. Attualmente rappresenta solo il 6% delle vendite dell’azienda. “I miglioramenti erano necessari e prevedibili, in un certo senso di manutenzione, e possono contribuire a frenare la perdita di fatturato in questa linea di prodotti”, ha commentato Dipanjan Chatterjee, analista di Forrester Research, parlando dei nuovi iPad, “ma non c’è nulla di cui entusiasmarsi”. Tutti i nuovi modelli saranno disponibili nei negozi a partire dal 15 maggio, mentre i preordini inizieranno martedì.

