Il lancio è stato rimandato diverse volte

(LaPresse) Il Laboratorio mobile russo Nauka è stato agganciato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale, otto giorni dopo il lancio dalla base russa in Kazakistan, a Bikonur. Il modulo viene chiamato anche Multipurpose Laboratory Module: il suo lancio è stato ripetutamente rimandato ed era stato programmato la prima volta nel 2007. A bordo trasporta anche il cosiddetto braccio robotico europeo (‘ERA’), che aiuterà nelle riparazioni in orbita in sicurezza. CREDIT: NASA.

