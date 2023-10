(LaPresse) “Un grande dispiacere perché credo ci siano state della situazioni che a mio avviso bisogna saper gestire. La comunicazione, vedere Paola Egonu in panchina, Mazzanti in difficoltà, credo sia stata una sconfitta di team. Mi auguro che queste problematiche vengano risolte perché abbiamo bisogno di vedere la miglior Nazionale ad un’Olimpiade che aspetta tanto da questo movimento. Sono molto ottimista e sicura che verranno risolti tutti i problemi”. Così l’ex pallavolista azzurra Maurizia Cacciatori, a margine della presentazione della prima edizione di “Un Campione in Famiglia” il tour promosso da Cattolica (Generali Italia), a proposito degli utimi deludenti risultati delle ragazze del volley.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata