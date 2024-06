A regalare la qualificazione alle azzurre il successo dell'Olanda sul canada

L’Italia del ct Julio Velasco parteciperà alle Olimpiadi di Parigi e alle Finals della Vnl 2024, in programma a Bangkok (20-23 giugno). A poche ore dal fischio di inizio di Italia-Corea del Sud, valida per la Pool 6 della Vnl, la vittoria per 3-0 (26-24, 25-16, 25-23) dell’Olanda sul Canada ha reso certa la qualificazione per Parigi, attraverso il largo vantaggio nel world ranking, e contemporaneamente regalato il pass per l’atto conclusivo della Volleyball Nations League.

Con ancora le sfide contro Corea del Sud (oggi alle 12:30 italiane), Stati Uniti (15 giugno alle 8:30 italiane) e Serbia (16 giugno alle ore 8:00 italiane) da disputare, le azzurre proveranno a conquistare la miglior posizione possibile in ottica quarti di finale di VNL e per rafforzare la posizione nel ranking in previsione del sorteggio dei gironi Olimpici che si svolgerà proprio a Bangkok il prossimo 19 giugno (alle ore 13 italiane).

Questo il ranking mondiale Femminile delle prime 10 posizioni: 1. Turchia (392,17 p), 2. Brasile (389,13 p), 3. Polonia (366,17 p), 4. Italia (364,69 p), 5. USA (356,08 p), 7. Cina (329,55 p), 6. Giappone (322,94 p), 8. Olanda (302,87 p), 9. Serbia (299,73 p), 10. Canada (280,4 p). Turchia, Brasile, Polonia, Italia, usa e Serbia sono i team già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi ’24. Un posto è garantito alla nazionale asiatica con miglior posizione in ranking. Un posto garantito alla nazionale africana con miglior posizione in ranking.

