Gli azzurri di De Giorgi superano 3-1 il Brasile, prossimo impegno contro il Canada

L’Italia di De Giorgi vince e conquista una vittoria importantissima nell’esordio della pool 6 di VNL nelle Filippine col Brasile 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21). Il match, iniziato col Brasile avanti nel primo set ha subito preso un’altra piega con l’Italia brava a cambiare ritmo nel secondo set, ritmo portato avanti nei due set successivi contro un Brasile che, nonostante i cambi effettuati, non è riuscito a tener testa ad un’Italia a non perdere morale dopo il primo parziale. Buona la prova di gruppo tra gli azzurri che salgono così a quota sei vittorie con 18 punti. Nella vittoria azzurra i 20 punti di Romanò, best scorer, i 18 punti di Michieletto e i 7 muri di squadra.

Domani giornata di pausa, che sarà dedicata al lavoro in palestra e allo studio delle prossime avversarie, si torna in campo giovedì 6 luglio alle 9 italiane con il Canada per proseguire sulla scia della vittoria di oggi col Brasile

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata