Tantissimi tifosi ad accogliere le vincitrici dell'oro olimpico. Sylla: "Vannacci? Non so che ha detto, non mi interessa"

Accoglienza calorosissima per le azzurre del volley vincitrici di una storica medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La squadra è rientrata lunedì mattina dalla capitale francese all’aeroporto di Milano Linate, ricevuta dal calore di centinaia di tifosi tra cui tantissimi bambini. “È bellissimo! Anzi, oggi ci rendiamo conto ancora di più quello che avevamo fatto ieri, perché ieri era come essere su una nuvola ma dopo una dormita ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cosa veramente importante“, ha dichiarato ai cronisti all’arrivo il ct Julio Velasco. “L’ho detto in tempi non sospetti. Quando mi hanno chiesto che pensavo di queste ragazze, ho detto una sola parola: fantastiche. L’anno prossimo c’è il campionato del mondo. Io ho sempre detto che una medaglia d’oro al campionato del mondo non è meno di una all’Olimpiade. Quello che ha l’Olimpiade è una ripercussione mediatica molto più grande“, ha proseguito il mister. Incalzato poi sulle voci di un suo addio al volley, Velasco ha risposto: “Non ho detto che me ne vado, ho detto che ci penserò perché non ho più 40 anni e dopo aver vinto una cosa così, ci penso un attimo“.

Sylla: “Orgogliose di aver fatto qualcosa di storico”

Grande orgoglio è stato espresso da Myriam Sylla, una delle protagoniste in campo del trionfo olimpico. “L’accoglienza è stratosferica, lo immaginavo, ma va bene così, siamo contente, orgogliose, abbiamo fatto comunque qualcosa di storico”, ha detto Sylla. “Questo dà l’idea, un po’ fa capire cosa vuol dire questa medaglia qua. In questo torneo abbiamo dimostrato di essere le migliori al mondo. Di solito dico no, oggi diciamo sì”.

Sylla: “Vannacci? Non so che ha detto e non mi interessa”

Sylla ha poi risposto a una domanda sulle parole dell’europarlamentare leghista Roberto Vannacci, che dopo la vittoria è tornato a parlare dei presunti ‘tratti somatici non italiani’ di Paola Egonu, l’azzurra nominata miglior giocatrice del torneo olimpico. “Non so neanche cosa ha detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, io non so neanche cosa ha detto e sinceramente non mi interessa, io ho questa al collo e ne vado fiera”, ha detto Sylla mostrando la medaglia d’oro.

Bosetti: “Noi squadra del secolo? Lo vedremo col tempo”

All’arrivo c’è anche tutta l’emozione di Caterina Bosetti: “Eccola la medaglia, siamo felicissime! Tutto questo è davvero stupendo. Non ho ancora ben realizzato. Abbiamo dormito poco, abbiamo festeggiato, quindi penso ancora qualche giorno e vedremo cosa sarà dopo”, ha dichiarato. Poi, rispondendo a un cronista che domandava se questa si possa considerare la nuova squadra del secolo, Bosetti ha risposto: “Vedremo, questo lo diremo col tempo“.

De Gennaro: “Velasco allenatore vincente, per noi molto importante”

Queste invece le parole di Monica ‘Moki’ De Gennaro, veterana del gruppo e fondamentale per la vittoria. “Sapevamo che c’erano tantissime persone che ci hanno seguito, sicuramente non ci aspettavamo tutta questa gente qui stamattina. Siamo molto contente, anche sorprese”, ha detto all’arrivo allo scalo. “È bello, stiamo continuando a sognare. Penso che ognuna di noi ha realizzato un sogno e non vorremmo più svegliarci“, ha proseguito l’atleta azzurra. Rispondendo poi a una domanda sull’importanza del mister Julio Velasco per il risultato raggiunto, De Gennaro ha detto: “Non devo parlare io di un allenatore così, che è un allenatore vincente, quindi è sicuramente molto importante“.

