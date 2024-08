La pallavolista azzurra è rientrata a Milano da Parigi con l'oro conquistato assieme alle compagne dell'Italvolley

“Non so neanche cosa ha detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, io non so neanche cosa ha detto e sinceramente non mi interessa io ho questa al collo e ne vado fiera, quindi”. Così la pallavolista Myram Sylla, al rientro in Italia all’aeroporto di Milano Linate risponde alla domanda dei cronisti che chiedono un commento alle parole di Roberto Vannacci sulla compagna di squadra Paola Egonu. “Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili”, aveva detto l’eurodeputato della Lega dopo l’oro vinto dall’Italvolley.

