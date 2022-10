L'azzurra è scoppiata in un pianto a dirotto col suo procuratore: "Mi hanno anche chiesto perché sono italiana, è la mia ultima partita in Nazionale"

Sfogo in lacrime di Paola Egonu al termine della vittoria dell’Italia sugli Usa, che è valsa alle azzurre del volley la medaglia di bronzo ai Mondiali. Dopo la partita, la stella della Nazionale italiana si è avvicinata a bordo campo al suo procuratore, Marco Raguzzoni, ed è scoppiata in un pianto a dirotto prontamente ripreso da un tifoso. La scena è stata poi postata sui social dove il video è diventato virale. Nella breve clip si sente la giocatrice dire poche dure parole: “Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno anche chiesto perché sono italiana. Questa è la mia ultima in Nazionale, sono stanca”, tuona la Egonu.

Poco dopo, nelle interviste, la giocatrice ha parzialmente corretto il tiro sul suo ritiro dall’azzurro, rispondendo “ancora non si sa, per ora sono felice di aver vinto questo bronzo mondiale e la prossima estate si vedrà”.

