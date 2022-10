Italia inarrestabile ai Mondiali di volley femminile in Olanda

Italia inarrestabile ai Mondiali di volley femminile in Olanda. Nella terza partita della seconda fase, le azzurre del ct Mazzanti hanno battuto l’Argentina con un netto 3-0: i parziali 25-19, 25-18, 25-17. Con questo successo l’Italia si qualifica matematicamente per i quarti di finale del torneo.

Con 7 vittorie e 22 punti, le azzurre hanno ipotecato il quarto che si disputerà l’11 ottobre ad Apeldoorn. Domani le campionesse d’Europa si giocheranno il primo posto del girone E contro la Cina (ore 13.30 diretta Rai 2 e Sky Sport Uno). Nei quarti di finale la prima del girone E affronterà la quarta, mentre la seconda scenderà in campo contro la terza. Contro l’Argentina Mazzanti confermato la formazione uscita vincitrice dalla sfida con il Giappone: Orro palleggiatrice, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Nel primo set le squadre restano a contatto fin sul 12-12, poi la nazionale tricolore cambia marcia (15-13). Paola Egonu è imprendibile per il muro e la difesa avversaria (18-14), al contrario le argentine non riescono più a incidere. Il servizio azzurro crea non pochi problemi alla ricezione delle sudamericane e il parziale si chiude sul (25-18).

Nel secondo set l’Italia impiega poche azioni per prendere il comando (12-8). Alessia Orro si affida spesso ad Anna Danesi e la centrale azzurra fa molto male alle argentine (14-9). Per larghi tratti le campionesse d’Europa sono assolute padrone del campo (18-12), poi abbassano il ritmo e la formazione sudamericana tenta di accorciare le distanze (20-15). Il finale, tra le azzurre dentro Gennari per Bosetti, vede le ragazze di Mazzanti gestire tranquillamente il vantaggio (25-18). Più combattuta la terza frazione, le azzurre tentano nelle prime fasi l’allungo (8-7), ma le sudamericane reagiscono (13-12). Orro e compagne non perdono la pazienza e punto dopo punto aumentano il ritmo (18-14). Mazzanti nel finale concede spazio a Lubian, Malinov, Nwakalor e l’Italia si impone senza problemi (25-17).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata