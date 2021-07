L'azzurro sfiora l'oro nel tiro con l'arco

“Sono veramente felice di aver vinto l’argento, perché non sento di aver perso l’oro. Il livello è stato sempre più alto di scontro in scontro e sono soddisfatto di come ho gestito la tensione. Per questo mi faccio i complimenti da solo per quello che sono riuscito a fare”. Così Mauro Nespoli dopo l’argento nella gara di singolare di tiro con l’arco alle Olimpiadi. “Sempre stato appassionato di Robin Hood”, ha aggiunto l’azzurro parlando da Casa Italia.

