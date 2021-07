A Casa Italia mostrano le immagini della sua collega olandese De Laat: "È Sanne, la mia ragazza"

Dopo aver tenuto dentro di sé ogni emozione per conquistare il bronzo nel tiro con l’arco ai Giochi di Tokyo, a Casa Italia Lucilla Boari si lascia andare con spontaneità. Nel corso dell’intervista dopo la premiazione, a un certo punto alla prima medaglia olimpica femminile per gli azzurri in questa disciplina viene mostrato il video di due persone che le fanno i complimenti. Una di loro è una collega di Lucilla, l’olandese Sanne De Laat. “Chi sono?”, chiede il giornalista. “Sono Sandro, uno dei miei migliori amici, che faceva il tifo scatenato dal primo momento in cui l’ho conosciuto. E poi Sanne, la mia ragazza”, ha rivelato con spontaneità Lucilla.

