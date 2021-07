La First Lady è a Tokyo dove assisterà all'inaugurazione dei Giochi Olimpici

(LaPresse) La First Lady americana, Jill Biden, è arrivata a Tokyo dove parteciperà alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Ad accogliere la moglie del presidente statunitense sono stati il primo ministro giapponese, Yoshilde Suga, e la moglie Mariko che ospiteranno la First Lady per cena. Si tratta del primo impegno istituzionale a cui Jill Biden partecipa da sola.

