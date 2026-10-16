Atp Shanghai 2026, chi sono i quattro semifinalisti del Masters 1000 cinese

L’Atp Shanghai 2026, Masters 1000 in programma fino a domenica 18 ottobre, ha i suoi quattro semifinalisti. Alexander Zverev contro Alejandro Davidovich Fokina e Rafael Jodar contro Daniil Medvedev.

Zverev-Davidovich Fokina, i precedenti

Zverev, nuovo numero uno del mondo, sfida Davidovich Fokina (n°26) per l’ottava volta in carriera. Il bilancio è nettamente a favore del 29enne di Amburgo che ha vinto sei incontri su sette, l’ultimo agli ottavi del Masters 1000 di Parigi lo scorso anno. Il tedesco arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato ai quarti l’australiano Alex de Minaur con un doppio 6-4. Lo spagnolo, invece, ha superato il turno precedente grazie al ritiro dell’avversario, il francese Arthur Gea. Degna di nota, però, la sua vittoria ai sedicesimi di finale contro lo statunitense Frances Tiafoe in tre tiratissimi set.

Jodar-Medvedev, i precedenti

Per Jodar e Medvedev si tratta di una sfida inedita. I due, infatti, non si sono mai affrontati prima d’ora. Il 20enne di Madrid (n°13 Atp) ai quarti ha eliminato in rimonta il norvegese Casper Ruud per 4-6 6-4 6-3. Mentre il 30enne di Mosca (n°6) ha vinto contro lo statunitense Tommy Paul per 6-3 1-6 6-3.

Dove vedere tutte le partite dell’Atp Shanghai 2026

Tutte le partite dell’Atp Shanghai 2026, in programma dal 7 al 18 ottobre, si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport, in streaming su SkyGo e Now. La prima semifinale tra Zverev e Davidovich Fokina è in programma sabato 17 ottobre alle 10.30 (ora italiana) mentre la seconda tra Jodar e Medvedev è prevista, sempre sabato 17, per le ore 13.00.