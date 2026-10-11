Atp Shanghai 2026, Zverev vola agli ottavi e conquista la 60a vittoria in stagione

Sessantesima vittoria stagionale per Alexander Zverev. Il tedesco, n°2 del mondo, ha vinto contro il francese Quentin Halys (n°48) con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 (dopo due ore e 16 minuti di gioco) e adesso vola agli ottavi di finale dell’Atp Shanghai 2026, Masters 1000 in programma dal 7 al 18 ottobre. Al prossimo turno se la vedrà con il kazako Aleksandr Bublik, n°22 Atp.

Zverev 1° in classifica entro fine anno

Zverev, complice l’assenza di Jannik Sinner fino a fine 2026, è certo di chiudere l’anno in testa alla classifica. Il 29enne di Amburgo è secondo nel ranking a quota 9770 punti, mentre l’altoatesino è primo con 10.950. Il sorpasso, dunque, non è ancora avvenuto ma il tedesco ha molti meno punti da difendere da qua al termine della stagione rispetto all’azzurro, che non potrà giocare i tornei di Vienna, Parigi e le Atp Finals di Torino. La prima finestra utile per salire al comando della classifica sarà quella di fine ottobre, che coincide con il torneo della capitale austriaca.