Libano, un treno a energia solare ripercorre la storica linea costiera

Un treno elettrico è tornato a circolare su un tratto della storica ferrovia libanese nel villaggio costiero di Barbara, nell’ambito di una strategia delle autorità locali per rilanciare il turismo e risvegliare l’interesse per la rete ferroviaria del Paese, da tempo in disuso. In questa fase sperimentale, il BaraTrain percorre un tratto di 3,5 chilometri di vecchi binari ferroviari nel distretto di Byblos, sul Monte Libano. Il progettista e costruttore Nicolas Abou Chaar ha affermato che il progetto dimostra il potenziale del ripristino della rete ferroviaria libanese utilizzando energia rinnovabile. Il treno è dotato di 12 pannelli solari in grado di generare da 3 a 4 kilowatt di potenza, secondo Abou Chaar. Il ministro dei Lavori pubblici e dei Trasporti Fayez Rasamny, che ha partecipato al lancio del progetto, ha affermato che rappresenta il primo passo verso il ripristino delle infrastrutture ferroviarie attraverso la rimozione delle occupazioni abusive lungo i binari.