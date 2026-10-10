Home > Sport > Tennis > Atp Shanghai 2026, Darderi e Arnaldi oggi in campo: orario e dove vederli in tv

Ieri le eliminazioni di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti

Luciano Darderi e Matteo Arnaldi giocano oggi, sabato 10 ottobre 2026, nel Masters 1000 di Shangai. Dopo il disastro degli italiani nelle partite di ieri, che hanno visto l’eliminazione di Berrettini, Cobolli e Musetti, oggi tocca agli ultimi due Azzurri rimasti ancora in gara in Cina.

Zhou signing off after a HUGE win 🖊️ #RolexShanghaiMasters https://t.co/H2n5qcAUCu — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 9, 2026

Per Luciano Darderi il match di oggi prevede la sfida contro il greco Stefanos Tsitsipas, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con la testa di serie numero 11 Taylor Fritz.

Through in two ✌️ @stefanos defeats Koppejans 6-3 7-5 and sets up a match with Darderi in the next round! #RolexShanghaiMasters https://t.co/ySLyUL0NuG — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 8, 2026

Darderi-Tsitsipas e Arnaldi-Fritz: orario e dove vederle in tv

I due match si disputeranno nella mattinata italiana: Arnaldi-Fritz inizierà non prima delle 7 ora italiana, mentre la sfida Darderi Tsitsipas non prima delle 10.30. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv.

