Siria, il campionato arabo di ciclismo torna nel Paese dopo 20 anni

I ciclisti hanno invaso le strade di Damasco per il Campionato arabo di ciclismo. È la prima volta in quasi 20 anni che la Siria ospita l’evento, al quale partecipano 13 paesi arabi in una competizione iniziata domenica e che si concluderà la settimana successiva. La capitale siriana ha ospitato gare per le categorie maschili e femminili, oltre a una competizione di paraciclismo e gare per ciclisti con disabilità. La competizione si è svolta in un momento in cui la capitale siriana sta assistendo a un analogo rilancio delle attività culturali e musicali a seguito della caduta del presidente Bashar Assad nel dicembre 2024.