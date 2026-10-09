Atp Shanghai 2026, disastro Italia senza Sinner: fuori anche Musetti

La giornata nera del tennis italiano al “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Masters 1000 della stagione, che ha visto l’eliminazione di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, si completa con la sconfitta all’esordio anche di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino, numero (n.25 e n.24 del seeding) è stato sconfitto dal tennista classe 2005 Zhou Yi (n.277 ATP) – che all’esordio aveva superato Mattia Bellucci – col punteggio di 7-6(7), 3-6, 7-6. Nella giornata di oggi è stato eliminato anche Djokovic, che ha perso contro Hubert Hurkacz.

BIGGEST CAREER WIN 🔥 Zhou upsets No. 24 seed Musetti 7-6 3-6 7-6 to claim his maiden Top 30 win! #RolexShanghaiMasters https://t.co/74hsg2fzaO — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 9, 2026

Il ko di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini ha ceduto per 7-6 7-5, in un’ora e 52 minuti di partita, allo statunitense Brandon Nakashima, n.19 del ranking e 16 del seeding. Le statistiche del match rivelano che Brandon ha vinto solo due punti più di Matteo, che peraltro ha giocato male proprio nei momenti decisivi. Per il romano 12 ace e 4 doppi falli, il 69% di prime in campo con l’81% dei punti portati a casa oltre ad un 62% di punti vinti con la seconda. Matteo ha salvato tre delle quattro palle-break che ha concesso ma non è riuscito a sfruttare nessuna delle tre opportunità offerte dal suo avversario (tutte nel quinto gioco del primo set). Berrettini ha messo a referto il doppio dei vincenti rispetto al suo avversario, 36 a 18, ma anche il doppio dei gratuiti, 32 contro 16.

Cobolli sconfitto da Mannarino

Flavio Cobolli, numero 7 del mondo che, ha perso contro Adrian Mannarino 6-1 4-6 6-3. Il tennista azzurro ha pagato i 42 gratuiti, la metà dei quali di diritto, e subisce la quarta sconfitta consecutiva. Per Mannarino è il dodicesimo successo su un Top 10 in carriera, il primo del 2026.