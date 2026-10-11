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domenica 11 ottobre 2026

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Nepal, inondazione sorprende la popolazione lungo il fiume Budhi Gandaki

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Gli abitanti delle zone lungo il fiume Budhi Gandaki, nel Nepal centro-settentrionale, sono stati evacuati domenica a seguito di un’inondazione improvvisa che ha distrutto abitazioni e altre strutture nella zona. L’Autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi ha evacuato gli abitanti dei villaggi e ha invitato gli altri a spostarsi in zone più sicure, rimanendo in stato di allerta fino a tarda domenica.  L’agenzia per la gestione delle emergenze sta cercando di determinare la causa dell’inondazione improvvisa nel fiume Budhi Gandaki, che sfocia nel fiume Trishuli e costituisce un importante corso d’acqua nei pressi della capitale Kathmandu. I video diffusi sui social media mostrano case e capannoni trascinati via dal fiume in piena che scorre tra alte montagne.