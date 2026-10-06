Home > Sport > Tennis > Djokovic e Alcaraz in finale a Pechino e Tokyo: orario e dove vederle in tv

Oggi martedì 6 ottobre, Djokovic-De Minaur si giocano la finale dell’Atp Pechino 2026. Dopo la vittoria del serbo contro Medvedev, squalificato per aver lanciato una pallina contro uno spettatore, Nole sfida l’australiano in una sfida che si preannuncia tiratissima. In semifinale, De Minaur ha vinto grazie al ritiro di Hurkacz, che ha dato forfait mentre era sotto di un set e 3-2 al secondo.

Djokovic vs. De Minaur, the final battle awaits 🔥 Holding a 33-0 win streak at the #ChinaOpen, @DjokerNole looks to extend his perfect record and claim a seventh Beijing title. Making his #ChinaOpen final debut, @alexdeminaur is chasing his first title in Beijing. 🏆 https://t.co/AzgfIiZnmW — China Open (@ChinaOpen) October 6, 2026

Alcaraz-Lehecka a Tokyo

Oggi è però anche il giorno della finale dell’Atp 500 di Tokyo, che vede in programma la sfida Alcaraz-Lehecka. Un anno dopo, lo spagnolo è di nuovo in finale al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships. Una finale, se vogliamo, ancor più dolce, perché è la prima da quella giocata al Masters 1000 di Monte-Carlo, la prima dal rientro dopo l’infortunio al polso che l’ha tenuto ai box fino allo US Open. Il numero 3 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo giapponese ha sconfitto col punteggio di 5-7, 6-3, 6-1 il connazionale Jaume Munar, numero 64 ATP e proveniente dalle qualificazioni. Lehecka ha invece dominato contro Valentin Vacherot (n.14 ATP e n.8 del torneo), chiudendo col punteggio di 6-4, 6-2.

Djokovic e Alcaraz in finale a Pechino e Tokyo: orario e dove vederli in tv

Il match Alcaraz-Lehecka a Tokyo inizia non prima delle 11 ora italiana e sarà trasmesso in tv da Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go. La finale di Pechino Djokovic-De Minaur inizia non prima delle 13 italiane e sarà trasmessa da Sky Sport e SuperTennis.