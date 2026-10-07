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mercoledì 7 ottobre 2026

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Ucraina, massiccio attacco russo provoca almeno 15 morti e decine di feriti. Zelensky: “Il regalo di compleanno per Putin”

Ucraina, massiccio attacco russo provoca almeno 15 morti e decine di feriti. Zelensky: “Il regalo di compleanno per Putin”
Residenti e soccorritori rimuovono le macerie di un edificio distrutto da un attacco missilistico russo a Pryluky, in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
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Il leader del Cremlino compie oggi 74 anni

Negli attacchi russi di mercoledì 7 ottobre sull’Ucraina sono state uccise 15 persone. “Un regalo di compleanno a Putin” da parte dell’esercito russo, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi al fatto che oggi Putin compie 74 anni.

“Oggi, come ‘regalo’ di compleanno a Putin, l’esercito russo ha distrutto un edificio residenziale a Pryluky, nella regione di Chernihiv. Si trattava di un normale condominio di cinque piani. Tragicamente, al momento, si contano nove morti e 34 feriti, fra cui 3 bambini. Potrebbero esserci ancora persone sepolte sotto le macerie”, ha scritto Zelensky, aggiungendo che “gli attacchi missilistici russi hanno danneggiato anche cinque condomini a Dnipro e quattro grattacieli a Kremenchuk” e “tragicamente, due persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite”. Inoltre “un grattacielo a Zaporizhzhia è stato danneggiato da un drone. A Kiev, i russi hanno ucciso due persone” e “altre due persone sono state uccise ad Oleksandriya”. Complessivamente sono state prese di mira le infrastrutture di Kiev e di 12 regioni. “I russi volevano sferrare un colpo doloroso e dimostrativo“, ha aggiunto Zelensky.

L’Ucraina aveva previsto l’attacco: Zelensky aveva avvertito che i servizi di intelligence erano giunti alla conclusione che la Russia si stesse preparando a un attacco “massiccio”. Sebbene l’Ucraina fosse a conoscenza dell’imminente attacco, che è coinciso con il 74° compleanno del presidente russo Vladimir Putin, non è riuscita a respingerlo completamente. Le vittime e i danni hanno messo in luce la difficoltà dell’Ucraina nel contrastare i missili balistici russi e i nuovi droni a reazione utilizzati nei bombardamenti sempre più intensi di Mosca. Senza munizioni per i suoi sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, l’Ucraina non può fermare le armi balistiche russe. E sta facendo una corsa contro il tempo per sviluppare una nuova generazione di intercettori abbastanza veloci da raggiungere i droni a reazione di Mosca che volano ad alta quota.

L’Ue eroga 1,24 miliardi a Kiev per droni e missili

La Commissione europea ha erogato mercoledì 1,24 miliardi di euro nell’ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all’Ucraina, del valore complessivo di 90 miliardi di euro. I fondi coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da entità ucraine. “La Russia prosegue nella sua deliberata strategia del terrore, cercando di rendere insopportabile la vita quotidiana degli ucraini. L’erogazione odierna contribuirà a rafforzare l’industria della difesa Ucraina e la capacità dell’Ucraina di difendersi, proteggendo la popolazione e le infrastrutture”, afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

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