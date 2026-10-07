Ucraina, massiccio attacco russo provoca almeno 15 morti e decine di feriti. Zelensky: “Il regalo di compleanno per Putin”

Negli attacchi russi di mercoledì 7 ottobre sull’Ucraina sono state uccise 15 persone. “Un regalo di compleanno a Putin” da parte dell’esercito russo, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi al fatto che oggi Putin compie 74 anni.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

“Oggi, come ‘regalo’ di compleanno a Putin, l’esercito russo ha distrutto un edificio residenziale a Pryluky, nella regione di Chernihiv. Si trattava di un normale condominio di cinque piani. Tragicamente, al momento, si contano nove morti e 34 feriti, fra cui 3 bambini. Potrebbero esserci ancora persone sepolte sotto le macerie”, ha scritto Zelensky, aggiungendo che “gli attacchi missilistici russi hanno danneggiato anche cinque condomini a Dnipro e quattro grattacieli a Kremenchuk” e “tragicamente, due persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite”. Inoltre “un grattacielo a Zaporizhzhia è stato danneggiato da un drone. A Kiev, i russi hanno ucciso due persone” e “altre due persone sono state uccise ad Oleksandriya”. Complessivamente sono state prese di mira le infrastrutture di Kiev e di 12 regioni. “I russi volevano sferrare un colpo doloroso e dimostrativo“, ha aggiunto Zelensky.

L’Ucraina aveva previsto l’attacco: Zelensky aveva avvertito che i servizi di intelligence erano giunti alla conclusione che la Russia si stesse preparando a un attacco “massiccio”. Sebbene l’Ucraina fosse a conoscenza dell’imminente attacco, che è coinciso con il 74° compleanno del presidente russo Vladimir Putin, non è riuscita a respingerlo completamente. Le vittime e i danni hanno messo in luce la difficoltà dell’Ucraina nel contrastare i missili balistici russi e i nuovi droni a reazione utilizzati nei bombardamenti sempre più intensi di Mosca. Senza munizioni per i suoi sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, l’Ucraina non può fermare le armi balistiche russe. E sta facendo una corsa contro il tempo per sviluppare una nuova generazione di intercettori abbastanza veloci da raggiungere i droni a reazione di Mosca che volano ad alta quota.

L’Ue eroga 1,24 miliardi a Kiev per droni e missili

La Commissione europea ha erogato mercoledì 1,24 miliardi di euro nell’ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all’Ucraina, del valore complessivo di 90 miliardi di euro. I fondi coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da entità ucraine. “La Russia prosegue nella sua deliberata strategia del terrore, cercando di rendere insopportabile la vita quotidiana degli ucraini. L’erogazione odierna contribuirà a rafforzare l’industria della difesa Ucraina e la capacità dell’Ucraina di difendersi, proteggendo la popolazione e le infrastrutture”, afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.