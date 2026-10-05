Daniil Medvedev squalificato all’Atp Pechino 2026, cosa è successo

Daniil Medvedev è stato squalificato durante la semifinale contro Novak Djokovic all’Atp Pechino 2026. Il tennista russo, n°5 del mondo ed ex n°1, sul Diamond Court, a gioco fermo, ha colpito involontariamente uno spettatore in prima fila. Questo gesto gli è costato caro e per via del regolamento ha dovuto abbandonare il campo mentre il punteggio era sul 7-5 5-3 in favore del fuoriclasse serbo. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano la persona colpita coprirsi il volto, in particolare gli occhi, mentre lascia lo stadio.

Nole, quindi, vola in finale contro l’australiano Alex de Minaur, n°9 del ranking. Il 27enne di Sydney in semifinale ha eliminato il polacco Hubert Hurkacz, che si è dovuto ritirare nel secondo set a causa di un problema fisico.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

La squalifica di Djokovic agli Us Open 2020

Djokovic nel 2020 era stato squalificato dagli Us Open per aver scagliato, seppur involontariamente, una pallina contro una giudice di linea. L’ex n°1 del mondo, impegnato negli ottavi di finale contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, in quella occasione venne espulso, come previsto dal regolamento.

Djokovic: “Con Medvedev finale scioccante, so cosa si prova”

“È stato un po’ scioccante, a essere onesti. Mi dispiace per la persona” colpita dalla pallina. “Onestamente non ho visto cosa sia successo. Spero che non abbia riportato gravi lesioni”, ha detto il 39enne di Belgrado al termine della partita. “D’altra parte, mi dispiace anche per Daniil, perché so esattamente cosa si provi a essere squalificati in un match importante”, ha aggiunto Djokovic ricordando l’episodio che lo vide protagonista a New York. “Anch’io sono stato squalificato agli Us Open del 2020 in circostanze simili. Sono certo che Daniil non volesse farlo intenzionalmente. Sono cose che capitano”. “Ero a tre punti dalla vittoria”.

“È stata una battaglia estenuante e non volevo assolutamente arrivare al terzo set”, ha affermato Novak commentando il match contro Medvedev. “Sembrava proprio che ci si stesse dirigendo in quella direzione. Non so quante palle break ho annullato, è stato pazzesco. È sempre una grande battaglia contro Daniil ed è difficilissimo affrontarlo quando sente bene la palla, in condizioni di gioco più lente e con quel servizio potente. Ma andiamo avanti”.

Djokovic a caccia del titolo Atp n°102

“Credo sempre in me stesso, sentivo di aver giocato molto bene in allenamento ma ovviamente è diverso quando si disputa una partita ufficiale”, ha detto ancora il campione serbo dopo avere staccato il pass per la finale n°146 della sua carriera ed essersi avvicinato al titolo n°102 del circuito Atp – a una sola lunghezza da Roger Federer (103) e a sette da Jimmy Connors (109). “Il tabellone non era molto favorevole, onestamente: partite difficili fin dall’inizio, ma questo rende ancora più dolce il cammino verso la finale. Sono di nuovo in finale. C’è qualcosa in questo torneo di Pechino che mi dà una marcia in più”.