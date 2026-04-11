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sabato 11 aprile 2026

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Atp Montecarlo 2026, Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finale

Atp Montecarlo 2026, Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finale
L’esultanza di Carlos Alcaraz all’Atp di Montecarlo 2026. (Foto: Instagram, Carlos Alcaraz)
Redazione
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Battuto Vacherot in due set. Domani si rinnoverà ancora lo scontro tra le due teste di serie del tennis mondiale

Come da pronostico sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters‘, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone nonché campione in carica, ha battuto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella prima finale del 2026 tra Alcaraz e Sinner in palio ci sarà non solo il trofeo del principato, ma anche il primato in classifica: in caso di successo, lo spagnolo si confermerà numero 1 del mondo; se vince Sinner, sarà l’azzurro a balzare al comando del ranking Atp

Alcaraz: “La prima finale del 2026 con Sinner sarà ancora più speciale”

“Oggi ho giocato molto concentrato, sono molto contento di poter giocare la mia seconda finale qui e farlo contro Sinner. Ora voglio riposare per preparare la partita di domani”. Così Carlos Alcaraz commenta la vittoria contro Valentin Vacherot e la qualificazione per la finale del torneo Atp di Montecarlo contro Jannik Sinner. Sarà l’ottava finale tra i due, la prima del 2026, la terza sulla terra battuta con due vittorie per Alcaraz e una di Sinner a Umago. In totale i precedenti dicono 11-6 per lo spagnolo. “È un bellissimo spot per questo sport, in palio c’è anche il primo posto e la partita sarà ancora più speciale. Sono contento di aver vinto oggi una partita difficile con Vacheron, che giocava in casa ed è in fiducia”, ha aggiunto. “Sono contento della prima sfida con Jannik nel 2026, vediamo domani”, ha concluso Alcaraz.

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