Atp Montecarlo 2026, Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finale

Come da pronostico sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters‘, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone nonché campione in carica, ha battuto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella prima finale del 2026 tra Alcaraz e Sinner in palio ci sarà non solo il trofeo del principato, ma anche il primato in classifica: in caso di successo, lo spagnolo si confermerà numero 1 del mondo; se vince Sinner, sarà l’azzurro a balzare al comando del ranking Atp.

Alcaraz: “La prima finale del 2026 con Sinner sarà ancora più speciale”

“Oggi ho giocato molto concentrato, sono molto contento di poter giocare la mia seconda finale qui e farlo contro Sinner. Ora voglio riposare per preparare la partita di domani”. Così Carlos Alcaraz commenta la vittoria contro Valentin Vacherot e la qualificazione per la finale del torneo Atp di Montecarlo contro Jannik Sinner. Sarà l’ottava finale tra i due, la prima del 2026, la terza sulla terra battuta con due vittorie per Alcaraz e una di Sinner a Umago. In totale i precedenti dicono 11-6 per lo spagnolo. “È un bellissimo spot per questo sport, in palio c’è anche il primo posto e la partita sarà ancora più speciale. Sono contento di aver vinto oggi una partita difficile con Vacheron, che giocava in casa ed è in fiducia”, ha aggiunto. “Sono contento della prima sfida con Jannik nel 2026, vediamo domani”, ha concluso Alcaraz.