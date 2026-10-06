Atp Pechino 2026, Djokovic vince in finale: De Minaur si ritira nel secondo set

Novak Djokovic vince il torneo Atp di Pechino 500. Il serbo, attualmente numero 11 del ranking, ha beneficiato del ritiro dell’australiano Alex De Minaur quando era avanti di un set. De Minaur ha gettato la spugna sull’1-0 a suo favore nel secondo parziale, dopo aver perso il primo set al tie-brek per 7-3. Per Djokovic è il settimo titolo vinto in altrettante partecipazioni al China Open (un bilancio di 34-0 nel torneo), il n.102 della sua carriera.

Get well soon, @alexdeminaur ❤️‍🩹 @DjokerNole is the champion in Beijing after de Minaur is forced to retire due to injury at 7-6(3), 0-1. @ChinaOpen | #chinaopen https://t.co/NOpvT8QGJd — ATP Tour (@atptour) October 6, 2026

Il serbo: “Sensazione strana ma orgoglioso per titolo”

“Sono trascorsi undici anni dall’ultima volta che ho giocato qui – ha poi commentato Djokovic stringendo il trofeo tra le braccia – Ho sempre aspettative molto alte e mi vedo sempre col trofeo in mano, specialmente qui a Pechino, un torneo in cui non ho mai perso. Ma so anche che la realtà, di questi tempi, è leggermente diversa. E’ stata una stagione molto impegnativa per me: ho avuto diversi problemi fisici, di salute, e ho cercato solo di ritrovare le giuste sensazioni in campo. So che so sto bene e colpisco bene la palla posso ancora competere ad alto livello. E questa settimana ne è stata la dimostrazione”. “E’ una sensazione strana. Volevo festeggiare perché per me è stata una delle settimane più belle degli ultimi due anni. Al tempo stesso però lui si era ritirato ad inizio secondo set e non pensavo fosse giusto mettermi a fare i salti di gioia. Ma nel profondo sono molto orgoglioso di questo titolo”, ha concluso Djokovic, che grazie al successo odierno a Pechino si porta a un solo titolo da Roger Federer (102) nella classifica dei giocatori più titolati di sempre che vede in testa Jimmy Connors (109).