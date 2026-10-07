Scontro treni Andria-Corato, la Cassazione conferma le condanne a capostazione e capotreno

La Corte di Cassazione ha confermato le due condanne a 6 anni e 3 mesi per Vito Piccarreta, capostazione di Andria, e per il capotreno Nicola Lorizzo per cui è stata confermata la pena di 6 anni e 9 mesi, per la strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 lungo la tratta Andria-Corato a un solo binario, costata la vita a 23 persone e il ferimento di altre 51. Assolta Ferrotramviaria con i responsabili di allora: confermate tutte le altre assoluzioni.