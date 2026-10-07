Da Riccione gli ortopedici assegnano il Premio Otodi 2026

Informazione corretta e scienza devono andare di pari passo. Ne sono convinti gli ortopedici Otodi (Società scientifica degli ortopedici e traumatologi ospedalieri), che dal 18° Trauma Meeting di Riccione assegnano il Premio Otodi 2026 a due giornalisti ‘di salute’ di vaglia.

Le motivazioni del Premio Otodi comuniCARE

“Otodi crede nel modello comuniCARE (dove CARE) è cura in inglese. Per farlo, serve riconoscere il valore dei cronisti divulgatori della salute che, nel rispetto della verità, sanno raccontare con scienza e coscienza – come gli ortopedici e i traumatologi Italiani – l’impegno quotidiano nei luoghi di cura per restituire la salute ai nostri pazienti”. Queste le motivazioni del premio assegnato quest’anno a Luciano Fassari (Quotidiano Sanità) e Federico Mereta (giornalista scientifico).

Nella foto: da sinistra il presidente Otodi Marco Mugnaini, Maria Emilia Bonaccorso, Federico Mereta, Luciano Fassari e Massimiliano Sisto.