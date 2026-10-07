Ascolti tv, ‘Filorosso’ di Monteleone sotto il 3%: Rai chiede cambio passo o stop a gennaio

Un Capitano a volte non basta a evitare che la nave imbarchi acqua. E Matteo Salvini non è stato sufficiente per assicurare a ‘Filorosso’ l’attesa crescita degli ascolti: al contrario, la puntata di martedì 6 ottobre, che ha visto tra i protagonisti proprio il ministro dei Trasporti, è scesa nuovamente sotto il 3% di share medio (circa il 2,6% per la precisione). Il risultato? Il programma condotto da Antonino Monteleone ha perso la sfida con l’offerta informativa in prima serata della concorrenza: su La7 ‘Di Martedì’ ha, infatti, ottenuto 1.571.000 spettatori e il 10,44% di share, mentre su Rete4 ‘Verità Nascoste’ ha raggiunto 999.000 spettatori e l’8,23% di share.

Gli ascolti di ‘Filorosso’

Per ‘Filorosso‘ si tratta della terza volta sotto il 3%: era già successo con l’esordio del 15 settembre (2,6%) e con la seconda uscita del 22 settembre (2,7%). Unica eccezione l’episodio del 29 settembre, quando il programma ha toccato il 3,1%, anche grazie all’onda lunga di Garlasco, con la notizia della chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio. Vicenda che ‘Filorosso’ ha ampiamente trattato nella terza puntata, venendo premiata dal pubblico. Il format è la nuova scommessa Rai, costruita attorno a Monteleone, posizionato in prima serata su Rai3 già nel corso dell’estate. ‘Filorosso’ era, infatti, tradizionalmente un programma estivo, cui Monteleone è approdato quest’anno. E che l’Approfondimento, guidato da Paolo Corsini, ha deciso di confermare anche per l’autunno. In Rai l’andamento agostano di ‘Filorosso’ – a quanto apprende LaPresse – è stato giudicato positivo e con una prospettiva di crescita, al punto che il debutto settembrino del talk è stato anticipato al 15 settembre, d’intesa fra Approfondimento e Palinsesti.

Nonostante gli ascolti bassi la linea è, al momento, quella di un attendismo proattivo, anche perché – viene spiegato – servono tempi tecnici per abituare il pubblico alle novità e non c’è intenzione di cambiare strada dopo appena un mese. Ma, nello stesso tempo, ci si aspettava qualcosa di più rispetto al 3%. Per questo – a quanto risulta – a Monteleone sarebbe stato chiesto di valutare qualche cambiamento: più filmati, sulla scorta della sua esperienza alle ‘Iene’ e meno interventi da studio. L’obiettivo indicato è quello di puntare verso il 4%. In caso contrario possibili valutazioni più ampie, forse definitive, sul futuro del programma potrebbero arrivare fra dicembre e gennaio.