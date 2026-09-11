Home > Sport > Tennis > Us Open 2026, la finale tra Sabalenka e Rybakina: sfida tra la n°1 e la n°2 del mondo

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina si contenderanno il trofeo degli Us Open 2026. La campionessa bielorussa, n°1 del mondo, ha eliminato la statunitense, n°3 Wta, Jessica Pegula con il punteggio di 7-5 6-2. La tennista kazaka, invece, n°2 del ranking, ha eliminato in rimonta la beniamina di casa Coco Gauff per 3-6 6-4 6-4.

Current No. 1 vs the incoming No. 1.



For a US Open title 🏆 pic.twitter.com/srEEKJMepQ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Sabalenka-Rybakina: i precedenti

Quella tra Sabalenka e Rybakina è la finale per eccellenza, tra la n°1 e la n°2 del mondo. In passato si sono affrontate ben 17 volte (tre in finale a un Major), con la fuoriclasse di Minsk che conduce il bilancio con 10 vittorie a sette: l’ultima in semifinale al Masters 1000 di Miami 2026 per 6-4 6-3. Ma Aryna ha ancora un conto in sospeso, una ferita aperta: la sconfitta rimediata a gennaio scorso in finale agli Australian Open, per 4-6 6-4 4-6.

Curiosamente le due non si sono mai incontrate nella Grande Mela. Dal 1988, è solo la seconda volta che due giocatrici si incrociano in finale sia a Melbourne che a New York nella stessa stagione: nel 1994 ci riuscirono Steffi Graf e Arantxa Sánchez Vicario.

Sabalenka a caccia del 5° Slam

La 28enne bielorussa, inoltre, è la campionessa in carica a Flushing Meadows (dove ha vinto per due anni di fila nel 2024 e 2025) ed è a caccia del suo quinto titolo Slam. Per la 28enne di Mosca (naturalizzata kazaka), invece, la vittoria di New York rappresenterebbe il terzo titolo Slam della carriera, il primo agli Us Open.

Rybakina: “Aryna è una giocatrice incredibile. Dovrò rimanere aggressiva”

“Certo che ero nervosa dopo aver perso il primo set”, ha detto Rybakina subito dopo aver sconffitto Gauff. “Ma ho fatto un respiro profondo e mi sono detta che dovevo lottare. La tattica in finale contro Aryna? Lei è una giocatrice incredibile. Dovrò sicuramente servire molto meglio di oggi e rimanere aggressiva“, ha aggiunto la kazaka, diventata la quinta tennista negli ultimi due decenni a raggiungere sia la finale dell’Australian Open che quella allo Us Open nello stesso anno, insieme a Justine Henin (2006), Viktoryja Azarenka (2012 e 2013), Angelique Kerber (2016) e Aryna Sabalenka (2023, 2024, 2025 e 2026).

Elena will bring all the energy facing Aryna 👇 pic.twitter.com/rjI7q53XQq — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Orario e dove vedere la finale in tv

La finale è in programma sull’Arthur Ashe Stadium sabato 12 settembre alle 22 (ora italiana). Il match sarà trasmesso sui canali di Sky Sport e Now e in chiaro su SuperTennis (e in streaming su SuperTennisX)