Addio ad Emma Bonino, le immagini della carriera della storica leader dei Radicali

La politica piange la scomparsa di Emma Bonino, morta a 78 anni. Storica figura dei Radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario Ue, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne: impegnata su divorzio e obiezione di coscienza. Negli ultimi giorni Bonino era stata ricoverata in ospedale a Roma per una crisi respiratoria. Dieci anni fa l’annuncio del tumore al polmone, da cui guarì, durante una diretta di Radio Radicale.