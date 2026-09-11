La politica piange la scomparsa di Emma Bonino, morta a 78 anni. Storica figura dei Radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario Ue, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne: impegnata su divorzio e obiezione di coscienza. Negli ultimi giorni Bonino era stata ricoverata in ospedale a Roma per una crisi respiratoria. Dieci anni fa l’annuncio del tumore al polmone, da cui guarì, durante una diretta di Radio Radicale.
Addio ad Emma Bonino, le immagini della carriera della storica leader dei Radicali
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