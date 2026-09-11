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venerdì 11 settembre 2026

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Addio ad Emma Bonino, le immagini della carriera della storica leader dei Radicali

Addio ad Emma Bonino, le immagini della carriera della storica leader dei Radicali
Inaugurazione del comitato elettorale di Emma Boninonel 2010 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
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Roma - Marco Pannella e Emma Bonino Al Congresso Radicali Italiani (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
Francesco Rutelli, Emma Bonino E Walter Veltroni Al Convegno Per I Diritti Del Popolo Ceceno (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)
Roma - Conferenza Stampa Di Emma Bonino E Marco Pannella Sull'iniziativa "Irak Libero" 2003 Roma(Foto Lapresse))
Emma Bonino durante una manifestazione a Roma negli anno 90 (Foto LaPresse)
Roma - la scienziata e premio Nobel Rita Levi Montalcini con l'onorevole Emma Bonino nella anni 90 (Foto LaPresse)
Emma Bonino durante la campagna elettorale nel 1999 (Archivio storico LaPresse)
Emma Bonino 1999 (Foto LaPresse)
Emma Bonino con il collega Pierluigi Bersani durante un convegno nel 1999 (Foto Archivio Storico LaPresse)
Emma Bonino ospite della trasmissione televisiva "Maurizio Costanzo Show" nel 1999 (Foto Archivio Storico LaPresse)
Emma Bonino a "Porta A Porta" nel 2000 (Foto Marco Merlini/LaPresse)
Emma Bonino durante una manifestazione nel 2000 (Foto LaPresse)
Emma Bonino con Antonio Di Pietro durante una manifestazione politica nel 2000 a Roma (Foto LaPresse)
Emma Bonino durante una trasmissione televisiva a Roma nel 2001 (Foto LaPresse)
Emma Bonino durante una visita in Cambogia nel 2000 (Foto LaPresse)
Emma Bonino e Romano Prodi al premio "L'abolizionista dell'anno 2008" (Foto Mauro Scrobogna / LaPresse)
Emma Bonino alla Marcia di Pasqua contro la pena di morte Nel 2007 /Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
Pierluigi Bersani e Emma Bonino all’ Assemblea Radicali Italiani nel 2010 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
Emma Bonino Ministro esteri al Senato - informativa del Governo su situazione in Turchia nel 2013 (Foto Mauro Scrobogna /LaPres
Emma Bonino al Congresso di Azione nel 2022 UFoto Roberto Monaldo / LaPresse)
Emma Bonino alla Conferenza stampa congiunta Pd + Europa nel 2022 (Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Emma Bonino ospite della trasmissione condotta da Bruno Vespa “Porta a Porta” nel 2022 (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Emma Bonino alla Manifestazione elettorale a piazza Vittorio per la difesa dell’aborto e della 194 a Roma nel 2022 (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)
Emma Bonino alla Conferenza stampa sulle Famiglie arcobaleno n el 2023 (Mauro Scrobogna /LaPresse)

La politica piange la scomparsa di Emma Bonino, morta a 78 anni. Storica figura dei Radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario Ue, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne: impegnata su divorzio e obiezione di coscienza. Negli ultimi giorni Bonino era stata ricoverata in ospedale a Roma per una crisi respiratoria. Dieci anni fa l’annuncio del tumore al polmone, da cui guarì, durante una diretta di Radio Radicale.

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