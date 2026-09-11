Us Open 2026, Zverev-Khachanov oggi in semifinale: orari, precedenti e dove vederla

Alexander Zverev (n°2 del mondo e n°1 del tabellone) sfida Karen Khachanov (n°50) nella prima semifinale degli Us Open 2026. Il 29enne tedesco arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto, agevolmente, l’olandese Botic van de Zandschulp (n°70) con il punteggio di 6-2 7-5 6-1. Il 30enne russo, invece, sorpresa di questo torneo, ha eliminato Alexander Blockx (n°34) per 6-2 7-5 3-2, complice il ritiro del tennista belga a metà del terzo set. L’atleta moscovita, dunque, torna in semifinale a New York dopo quattro anni. L’ultima volta nel 2022, quando venne superato dal norvegese Casper Ruud in quattro set.

Friday's matchups at the US Open are set 🔒 pic.twitter.com/HxGcEV9hqc — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2026

Zverev: “Karen è fantastico, lo chiamiamo ‘il professore’”

Per Zverev si tratta di una grande occasione. Considerata l’assenza di Jannik Sinner e l’eliminazione di Carlos Alcaraz, il campione di Amburgo potrebbe raggiungere più facilmente il suo secondo titolo Slam della carriera, dopo il Roland Garros vinto quest’anno. Tuttavia la sfida con Khachanov non è affatto scontata.

I due si conoscono molto bene dai tempi dei tornei giovanili e sono accomunati anche da lingua e origini, considerando che Sascha è nato da una famiglia russa. “Lo chiamiamo ‘il professore’ perché sa tutto sul tennis, conosce ogni singola tensione delle corde, sa cosa fa ognuno”, ha detto Zverev. “È un ragazzo fantastico. Lo conosco da moltissimi anni, è una persona con cui sono cresciuto giocando nei tornei juniores. Nutro un enorme rispetto per lui“.

Alexander Zverev e Karen Khachanov, Tokyo, 1 agosto 2021 (AP Photo/Patrick Semansky)

Zverev-Khachanov, i precedenti

I due si sono affrontanti nove volte in carriera. Il tennista tedesco conduce il bilancio per sei vittorie a tre. L’ultima nel 2025, agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, conquistata con il punteggio di 7-5 3-0, grazie anche al forfait dell’avversario. Il russo, invece, ha messo la firma sul loro penultimo match, in semifinale al Masters 1000 di Montreal 2025, vinto per 6-3 4-6 7-6.

Dove vedere gli Us Open 2026 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2026 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.

Zverev e Khachanov scenderanno in campo questa sera, venerdì 11 settembre, sull’Arthur Ashe Stadium. Appuntamento alle 21, ora italiana.