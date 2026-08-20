Lo sfogo di Cobolli dopo aver sconfitto Jodar: “Sono forte anche io, co*****e!”

E’ diventato virale un video che ha come protagonista Flavio Cobolli. Il tennista azzurro, dopo aver sconfitto in rimonta Rafael Jodar agli ottavi di finale dell’Atp Cincinnati 2026, avrebbe urlato “Sono forte, sono forte anch’io co*****e!”. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, anche se non si sa a chi fosse rivolta quella frase. Il 24enne romano, n°10 del mondo, ha eliminato lo spagnolo (n°11) in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-3. Adesso, ai quarti, sfiderà lo statunitense Tommy Paul (n°24 Atp).

Cobolli COMEBACK 💪@cobollifla rallies past Jodar 4-6 7-6 6-3 to reach his first Masters 1000 quarter-final on a hard court! #CincyTennis pic.twitter.com/AEW4Wm5E1P — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026