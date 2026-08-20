Home > Sport > Tennis > Atp Cincinnati 2026, Cobolli batte Jodar e vola ai quarti. Oggi sfida Paul: orari e dove vederla

Flavio Cobolli è ai quarti di finale dell’Atp Cincinnati 2026, Masters 1000 in corso negli Stati Uniti dall’11 al 23 agosto. L’azzurro, n°10 del mondo, ha vinto in rimonta contro lo spagnolo Rafael Jodar, n°11 del ranking e astro nascente del tennis. Il romano ha messo la firma sul match con il punteggio di 4-6 7-6 6-3 e adesso ai quarti affronterà lo statunitense Tommy Paul (n°24 Atp). Ha superato gli ottavi anche un altro azzurro, Lorenzo Musetti, che ha sconfitto il portoghese Jaime Faria (n°79) per 7-5 6-2.

Per Cobolli è la 30a vittoria del 2026

Il 24enne capitolino ottiene così la sua 30a vittoria stagionale, raggiunge il suo secondo quarto di finale in un Masters 1000 e il 19° in assoluto in carriera. Due anni fa, in Ohio, aveva già conquistato gli ottavi perdendo contro il polacco Hubert Hurkacz; questa volta, invece, è riuscito invece a spingersi oltre battendo un giocatore in ascesa come Jodar, reduce, tra le altre cose, dalla finale nell’Atp 500 di Washington e dalla semifinale nel 1000 di Montreal. Per Cobolli è anche la prima vittoria contro un Top 20 sul cemento da quella dello scorso anno a Pechino contro Andrey Rublev.

Cobolli-Paul, i precedenti

Flavio Cobolli e Tommy Paul si sono affrontati solo una volta, nel 2024, sempre a Cincinnati. Il campione romano ha vinto quell’incontro, valido per il primo turno, con il punteggio di 6-2 4-6 7-5. Quest’anno, in caso di vittoria ai quarti contro il beniamino di casa, l’azzurro in semifinale potrebbe sfidare uno tra l’argentino Thiago Tirante (n°50) e il francese Arthur Fils (n°21).

Il percorso di Cobolli all’Atp Cincinnati 2026

Secondo turno – Cobolli batte Kecmanovic 6-1 4-6 6-3

Terzo turno – Cobolli batte Blockx 7-5 4-6 7-5

Ottavi di finale – Cobolli batte Jodar 4-6 7-6 6-3

Quarti di finale – Cobolli contro Paul (ore 21.00, Lindner Family Tennis Center)

Dove vedere le partite dell’Atp Cincinnati 2026

Tutte le partite dell’Atp Cincinnati 2026 si possono seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Mentre tutte le partite del Wta Cincinnati 2026 si possono vedere in diretta e in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.