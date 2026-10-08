Ex Ilva, Taranto si ferma, poi toccherà a Genova e Novi Ligure. Nel dl tutele per i lavoratori

L’Ilva di Taranto si ferma: già da domani saranno sospese le attività nell’area a caldo, poi toccherà ai siti del Nord. Il tavolo convocato a Palazzo Chigi con i sindacati si apre mentre dai territori arrivano gli annunci sullo stop alle produzioni. Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria ha infatti comunicato che entro il prossimo 15 novembre verrà avviata la fermata temporanea generale degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, anticipata dalla messa in stand-by degli impianti pugliesi. A Taranto lo spegnimento partirà subito. La decisione è connessa all’ordine di spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto, su cui si attende la pronuncia della Corte di Cassazione nell’udienza del 20 ottobre.

Il rischio è un effetto a cascata in grado travolgere l’intera siderurgia nazionale, e – prefigurano i sindacati – la cassa integrazione per 10mila persone. Il governo sta mettendo a punto le “tutele sociali” per i lavoratori in un decreto legge già annunciato e che potrebbe vedere la luce martedì nel prossimo Consiglio dei ministri. Ulteriori tutele, ha assicurato il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, sono allo studio e potrebbero arrivare in fase di conversione. Così come è in corso un approfondimento sulla possibilità di adempiere alle prescrizioni della magistratura senza uno spegnimento completo dell’area a caldo (che secondo i tecnici sarebbe irreversibile), “fino a quando non c’è chiarezza sulla decisione della Corte di Cassazione”.

I sindaci di Genova e Novi Ligure, Silvia Salis e Rocchino Muliere, definiscono la fermata “del tutto inaccettabile”, sottolineando che “le conseguenze nefaste dei continui ritardi che stanno caratterizzando il percorso di vendita non possono ricadere ancora una volta sui lavoratori, sulle loro famiglie e sui territori”. Sulla stessa linea il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che evidenzia i rischi per la “tenuta sociale” e lamenta la mancanza di “indicazioni concrete sugli investimenti capaci di riassorbire gli esuberi” e rilanciare asset strategici per la città.

L’apprensione dei sindacati e le risposte del sottosegretario Mantovano

Arrivando a Palazzo Chigi, i leader metalmeccanici hanno espresso preoccupazione e contrarietà anche per il mancato coinvolgimento preventivo sulle comunicazioni inviate agli enti locali. Per Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, la situazione è “drammatica” e il rischio immediato è “la cassa integrazione per oltre 10mila dipendenti e la Cig in deroga per l’indotto per scongiurare i licenziamenti”. Per il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, la sospensione totale delle attività equivale di fatto “alla chiusura dell’ex Ilva, un esito del tutto inaccettabile”.

Aprendo il confronto con le sigle dei metalmeccanici, Mantovano ha illustrato la strategia dell’esecutivo: “Cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità”, ha specificato, ulteriori tutele da integrare in sede di conversione del decreto. Ha ribadito la volontà politica di “puntare alla produzione di acciaio green con impianto Dri e forni elettrici nell’ambito di un piano industriale credibile”, incentivi e semplificazioni per progetti di investimento volti a riassorbire la forza lavoro previa riqualificazione. E, ha spiegato, “stiamo verificando se ci sono i margini per non arrivare allo spegnimento completo affinché non si determini un pregiudizio completo agli impianti. Non si tratta di una norma di disapplicazione del decreto della Corte d’Appello – ha chiarito – ma una norma che consenta, qualora ci siano i margini dal punto di vista giuridico ed economico, di mantenere in riscaldo gli impianti fino a quando non c’è chiarezza sulla decisione della Corte di Cassazione”.