Maradona, la procura chiede fino a 12 anni di carcere per i medici che lo ebbero in cura

I pubblici ministeri argentini hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e la coordinatrice medica Nancy Forlini, ovvero l’equipe che ha seguito Diego Armando Maradona nel periodo subito precedente alla sua morte, avvenuta a 60 anni il 25 novembre del 2020. La pena più alta – scrive il Clarin – è stata chiesta per Leopoldo Luque.

Secondo l’accusa, Luque ha commesso il reato di omicidio con dolo eventuale. I pm hanno fatto notare che l’uomo non aveva compilato una cartella clinica completa, non aveva garantito il ricovero in un centro specializzato e aveva omesso di segnalare patologie come l’insufficienza cardiaca. “Ha fatto tutto il possibile per far sì che le cose andassero male “, ha affermato il vice procuratore Patricio Ferrari. Per Forlini la pena richiesta è di 10 anni, 8 per Cosachov. I pubblici ministeri hanno anche chiesto che gli imputati vengano radiati dall’albo dei medici per 10 anni.

Dei sette imputati nel processo, l’unico per cui è stata chiesta l’assoluzione è il medico Pedro Di Spagna, mentre condanne minori sono state richieste per lo psicologo Carlos Diaz, il coordinatore medico Mariano Perroni e l’infermiere Ricardo Almiron. “Gli imputati si sono curati ben poco della vita del paziente”, ha affermato Ferrari nel corso della sua arringa davanti ai giudici