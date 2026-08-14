Atp Cincinnati 2026, 5 italiani in campo oggi: orario e dove vederli

I protagonisti di giornata sono Bellucci, Berrettini, Sonego, Cocciaretto e Stefanini

Cinque italiani scendono in campo oggi, venerdì 14 agosto, per il primo turno dell’Atp Cincinnati 2026, Masters 1000 in corso dall’11 al 24 agosto sul cemento dell’Ohio, Stati Uniti. I protagonisti di giornata sono Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Grande assente Jannik Sinner, costretto a ritirarsi a causa di un problema al ginocchio destro. “Mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare”, ha spiegato il n°1 del mondo. Sabato 15 agosto, invece, tocca agli azzurri teste di serie: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi.

Gli italiani in campo oggi a Cincinnati

Bellucci VS Svajda 7-6 7-6

Cocciaretto VS Stefanini alle 17.00

Berrettini VS Droguet non prima delle 18.10

Sonego VS Juncheng non prima delle 19.20

Dove vedere le partite dell’Atp Cincinnati 2026

Tutte le partite dell’Atp Cincinnati 2026 si possono seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Mentre tutte le partite del Wta Cincinnati 2026 si possono vedere in diretta e in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.