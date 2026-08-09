Sinner si ritira dal Masters 1000 di Cincinnati: problema al ginocchio destro

Jannik Sinner si ritira dal Master 1000 di Cincinnati a causa di “. Lo comunica in un post su X il torneo statunitense, in calendario dal 13 al 23 agosto. “Auguriamo il meglio al campione del 2024, non vediamo l’ora di rivederti l’anno prossimo“, aggiungono gli organizzatori.

Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.



Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026

Dopo aver saltato il Masters 1000 di Montreal il numero uno al mondo non prenderà parte quindi anche al torneo americano, propedeutico agli Us Open di New York, ultimo Slam della stagione. La notizia del forfait di Sinner non arriva inattesa: martedì scorso il tennista altoatesino era stato avvistato al Physioclinic di Milano, mentre in questi ultimi giorni è transitato più volte al J Medical di Torino, la sua struttura di riferimento.

Jannik Sinner con il trofeo degli US Open 2024 (AP Photo/Seth Wenig)

Sinner: “Concentrato sugli Us Open”

La conferma è arrivata dallo stesso Sinner. “Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare“, ha dichiarato l’azzurro.

“Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob (Moran, ndr) e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo e ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open”, ha aggiunto il numero uno al mondo, che sul cemento di Flushing Meadows ha già conquistato il titolo nel 2024.